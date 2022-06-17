Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindekiler, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Ersoy ve beraberindekiler, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Ersoy, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, bugün Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 40. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle huzurunuzdayız. Mavi vatan denizlerimizde asayiş ve güvenliğin sağlanmasında gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalışan, özellikle son yıllarda denizlerde yardıma ihtiyacı olan mazlumlara yaşam umudu olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, son teknolojiye sahip platformları, etik ve ahlaki açıdan yüksek nitelikli, iyi eğitilmiş personeli ve şanlı tarihimizden aldığı güçle, Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerini koruma görevini büyük bir başarıyla yerine getirmektedir.

Denizlerde akla ilk gelen ve güven veren saygın bir kurum olma vizyonuyla, gösterdiğin yolda büyük bir başarıyla görevini yerine getiren Sahil Güvenlik Komutanlığı, aynı azim ve kararlılıkla bundan sonra da denizlerimizin teminatı olmaya devam edecektir. Bu duygularla huzurunuzda tazimle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."