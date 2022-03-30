Sahil Güvenlik Komutanlığı işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alımı yapacak.
Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alım ilanı yayınlandı.
Başvurular 04 - 08 Nisan 2022 tarihleri arasında İşkur üzerinden alınacak.
Alım yapılacak pozisyonlar için Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığınca sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecek.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.