Sahil Güvenlik Komutanlığına Uzman Erbaş alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 10-20 Ekim 2022 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ’na Uzman Erbaş alımı yapılacak.

Komutanlık konuyla ilgili duyuru yaptı.

Duyuruda başvuruların, 10-20 Ekim 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacağı bildirildi.

Adaylarda en az lise mezunu olmak, 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak gibi şartlar aranıyor.

Başvuru koşullarından biri de "Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek" şeklinde ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım ilanı nın detayları için TIKLAYIN.

Gazeteilksayfa.com



