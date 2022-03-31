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Sahipsiz köpeklerden kaçarken cipin altında kalan bisikletli çocuk yaralandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kendisine saldıran başıboş köpeklerden kaçarken bisikletiyle cipin altında kalan 13 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
Sahipsiz köpeklerden kaçarken cipin altında kalan bisikletli çocuk yaralandı

Yaylalı Mahallesi'nde yaşayan Bahtiyar Ayakdaş, önceki gün okula gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Kemalpaşa Caddesi'nde ilerleyen Ayakdaş'a sahipsiz 2 köpek saldırdı. Korktuğu için köpeklerden uzaklaşmaya çalışan çocuk, A.Z'nin kullandığı 06 CUC 462 plakalı cipin altında kaldı.

112 Acil Sağlık ekibince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun ayağında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluştu.

Tedavisi devam eden Ayakdaş, AA muhabirine, sabah okula gitmek için evden çıktığını, bisiklete bindiği esnada sahipsiz köpeklerin havlayarak üzerine doğru geldiğini söyledi.

Köpeklerden kaçmaya çalışırken karşı yönden gelen aracı göremediğini anlatan Ayakdaş, "Araba sola kırmasaydı daha kötü olabilirdim. Araba ayağımın üstünden geçti. Oradan geçen bir uzman çavuş bana yardımcı oldu. Sonra ambulansla hastaneye getirdiler." ifadelerini kullandı.

Baba Şükrü Ayakdaş da şunları kaydetti:

"Benim çocuğumun başına gelen kimsenin çocuğunun başına gelmesin. Televizyonlarda görüyoruz, daha yeni Antalya'da köpekten kaçarken bir çocuk kamyonun altında kalıp canını verdi. Tamam, köpekler de can taşıyor ama oğlumun canı onlardan değersiz mi? Lütfen yetkililere sesleniyorum. Bir çözüm istiyorum. Şu anda hastane köşelerinde değil de başka yerlerde olabilirdim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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