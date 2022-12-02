Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Tekirdağ'da sahte doktorluk yapan Ayşe Özkiraz'ın, WhatsApp grubundaki konuşmaları ortaya çıktı. Özkiraz, grupta ameliyattan fotoğraf atmış

Türkiye'nin konuştuğu sahte doktorun ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı. Özel bir üniversitenin sağlık bölümü öğrencilerinin yer aldığı WhatsApp grubuna ses kaydı atan Ayşe Özkiraz (20), girdiği ameliyatlar ile ilgili bilgi aktarıyor. "Tıp fakültesinde 24 saatlik bir ameliyat bile vardı" diyen Özkiraz'ın verdiği bilgileri yorumlayan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Doktor gibi bir terminolojiye hakim olmayınca kolay anlaşılmayan ifadeler kullanmış" dedi. Sahte doktorun aynı gruba, "Bu halde 70'inci hastama bakıyorum, bayılacağım" yazdığı da ortaya çıktı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın , özel bir üniversitenin sağlık bölümünün Whatsapp grubunda girdiği ameliyatlar ile ilgili bilgi aktardığı ses kayıtları ortaya çıktı. Özkiraz yaklaşık 6 ay önce gönderdiği ses kaydı ve mesajlarda girdiğini öne sürdüğü ameliyatlar ile ilgili bilgi aktarıyor. Prof. Dr. Yeşim Erbil ise Özkiraz'ın anlattıklarını yorumladı.

"EN UZUN AMELİYATIM 7 SAAT SÜRÜYOR"

Özkiraz, sesli mesajında "En uzun ameliyatım 6 buçuk, 7 saat sürüyor. Mideyi tamamen kaburgadan açtığımızda 8 saate kadar uzayabiliyor. 8 saatlik ameliyatlar, vakalar çok nadir. Zaten ortopedi hocamız beyin cerrahisi ile girmiştir bu vakaya. O yüzden sürekli sürekli anlatır. Ben tıp fakültesindeyken 24 saatlik bir ameliyat bile vardı. Tabii bu giriyorsun saatlerce vakada olmuyorsun. Belirli sürelerde ara veriyorsun, kahveni içiyorsun" ifadelerini kullanıyor.

"70. HASTAMA BAKIYORUM"

Özkiraz aynı grupta 70. hastasına baktığını da belirterek, "Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım. Poldeyim (Poliklinik)" ifadelerini kullanıyor. Özkiraz'ın annesinin kalp krizi geçirdiğini iddia ederek "Annem kalp krizi geçirdi. Koroner yoğun bakımda iki kez arest oldu. Bir hekim olarak uyanması için duaya sığınıyorum. Lütfen dualarınız annemle olsun" mesajını paylaşıyor.

Özkiraz'ın gruptakilerden başkası için fitre istediğini de belirterek, "Arkadaşlar merhaba, aranızda fitresini vermek isteyip birilerini bulamayan var ise bana ulaşabilir mi?" şeklindeki mesajı dikkat çekiyor.

"TERMİNOLOJİYE HAKİM OLMAYINCA ANLAŞILMAYAN İFADELER KULLANMIŞ"

Sahte doktorun öğrencilere verdiği bilgileri yorumlayan genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Çok açık bir ifade değil. Mesajın sonunda ortopedi ve beyin cerrahı dediğine göre karın içinden bir skolyoz ameliyatı olabilir. Bu kardeşimizin öğrenci yalanıyla hastane içerisinde dolandığı belli. Kliniklerin içerisinde de öğrenciler çok olur. Öğrenciler ameliyatı izlemeye de girerler. Anlattıklarından o şekilde dolandığı belli oluyor. Mide ameliyatı olsa ortopedi ve beyin cerrahı girmez. Ama 8-10 saat süren ameliyatlar da var. Ortopedi ve beyin cerrahı dediği için muhtemelen skolyoz ameliyatıdır. 'Kaburgadan ayırdık' dediği şey ile skolyoz ameliyatını kastediyor olabilir. Ama doktor gibi bir terminolojiye hakim olmayınca böyle kolay anlaşılmayan ifadeler kullanmış. Günümüzde ekstrem durumlar dışında 24 saat süren ameliyatlar çok yoktur. Bazen 2-3 ekibin birlikte yaptığı ameliyatlar vardır. Kahve içmekten bahsediyor, ekip değişikliği sırasında konsantrasyon için olabilir. Söyledikleri tutarlı değil çünkü bir öğrenci bile olsa o terminolojiye tamamen hakim olması mümkün değil. Biraz bir şeyler okumuş biliyor, o nedenle fark edilmemiştir. Normalde de bahsettiği ameliyatı izlemiştir" şeklinde konuştu.

"UMARIM BİR AN ÖNCE TEDAVİ OLUR"

Erbil, "Çok üzüldüm. 20 yaşında gencecik bir kız ve buna inanıyor. Bir hayal dünyası kurmuş kendisine çiçekler gönderiyor, normal bir ruh hali değil. Umarım bir an önce tedavi olur belki sonra tıp fakültesini kazanıp gerçek doktor olur" dedi.