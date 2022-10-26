  • BIST 3.983,33
  • Altın 999.611
  • Dolar 18.6053
  • Euro 18.6615
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 17 °C
»

Sahte pasaport çetesine operasyon

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere sahte pasaport ve kimlik belgesi düzenleyerek, 500 dolara satan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Sahte pasaport çetesine operasyon

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir adreste sahte pasaport ve vize belgesi düzenleyen kişilerin, bu evrakları sosyal medya hesapları üzerinden satmaya çalıştıklarını tespit etti. Yaklaşık bir aylık fiziki ve teknik takibin ardından, 20 Ekim Perşembe günü şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

pasaport.jpg

ÇOK SAYIDA SAHTE EVRAK İLE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreste yapılan aramalarda 27'si gerçek olmak üzere, farklı ülkelere ait 200 pasaport, 101 sahte kimlik, 208 boş kimlik kartı, farklı ülkelere ait giriş-çıkış mühürleri, pasaport yapımında kullanılan 3 boyutlu lazer cihazı, çok sayıda sahte vize evrakları, sahte pasaport, vize ve kimlik yapımında kullanılan çok sayıda materyal, 4 bilgisayar, 6 cep telefonu, 13 bin 500 dolar, 6 bin 50 euro ve 3 bin 870 lira ele geçirildi.

sahte-pasaport-cetesine-operasyon_6026_dhaphoto8.jpg

MÜŞTERİLERİNE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ULAŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin sosyal medya uygulamasında, bir grup üzerinden yurtdışında yaşayan kişilerle iletişime geçtikleri, ülkeye göre pasaport ve kimlik yaptıkları, fiyatın 200-500 dolar arası farklılık gösterdiği belirlendi. Pasaport ve kimlikler hazırlandığında mor ışıkta video çeken şüphelilerin, bu şekilde belgelerin orijinal olduğuna müşterilerini ikna ettikleri ve güven sağladıkları ortaya çıktı. Daha sonra bu evrakları kargoyla yurtdışındaki müşterilere gönderen şüphelilerin, güvenilir olduklarını göstermek için ödemeyi de para transfer merkezleri üzerinden havale ile aldıkları tespit edildi. Bazı müşterilerin bu pasaportları kullanarak yurt dışına çıktıkları da ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Mamak'ta trafikte yol verme kavgası: 2 kardeş öldürüldü24 Ekim 2022 Pazartesi 09:59
  • Çankaya'da eğlence merkezinde oynama kavgası: 1 ölü, 5 tutuklama22 Ekim 2022 Cumartesi 00:50
  • İstanbul merkezli "sağlık yolsuzluğu" operasyonunda 52 zanlı yakalandı21 Ekim 2022 Cuma 15:37
  • Mamak'ta 60 yıllık kocasını öldürdü, ev hapsiyle tahliye edildi21 Ekim 2022 Cuma 10:51
  • Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı19 Ekim 2022 Çarşamba 17:50
  • Alanya'da, savcı otel odasında ölü bulundu19 Ekim 2022 Çarşamba 17:50
  • Kayseri'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı19 Ekim 2022 Çarşamba 00:45
  • Diyarbakır merkezli 3 ilde ‘Kabzımal Çetesi’ operasyonu19 Ekim 2022 Çarşamba 00:38
  • Beyoğlu'nda değnekçi yakalandı17 Ekim 2022 Pazartesi 23:48
  • Parkta atılan top nedeniyle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı17 Ekim 2022 Pazartesi 23:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti