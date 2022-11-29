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Sahte rezervasyonla 12 milyonluk vurgun yapan 25 şüpheli adliyede

Muğla merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, lüks otellerin internet sitelerini kopyalayarak sahte rezervasyonla 180 turistin 12 milyon 346 bin TL'sini dolandıran 25 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sahte rezervasyonla 12 milyonluk vurgun yapan 25 şüpheli adliyede

İl Jandarma Komutanlığı'nca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla başta olmak üzere diğer illerdeki turistik otellerin internet sitelerini kopyalayıp, turistlerin parasını dolandıran suç örgütü, 5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Suç örgütünün 19 sahte şirket kurup, banka hesapları açtıkları, sabit telefon numaraları aldıkları, açılan sahte siteler üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 yerli ve yabancı turistin 12 milyon 346 bin TL'sini dolandırdıkları tespit edildi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilere yönelik 26 Kasım'da Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat ve Aksaray'da operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 SIM kart, 6 hard disk, 6 dizüstü bilgisayar, 1 POS cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketlerine yönelik not defterleri, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 12 tabanca mermisi ele geçirildi. Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, Muğla'ya getirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Haber Kaynağı
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