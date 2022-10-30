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Sahte savcı yakalandı

İSTANBUL'da kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak sözde icradan ve gümrükten ucuz otomobil alabileceğini vaat ederek, yaklaşık 12 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Ramazan G.(25) yakalandı.
Sahte savcı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikayetleri değerlendiren polis ekipleri kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir şüphelinin peşine düştü. Polise ifade veren mağdurlar,  Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişinin kendilerine gümrük ya da icradan ucuz lüks otomobil alabileceğini vaat ederek milyonlarca lira dolandırdığını iddia etti.
 

SİREN ÇAKAR SİSTEMLİ OTOMOBİLİNİN İÇİNDE 1 MİLYON LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada takibe aldıkları şüpheliyi önceki gün kullandığı otomobilin içinde gözaltına aldı. Şüpheli Ramazan G.'nin kullandığı kiralık otomobile siren ve çakar sistemi takıldığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada 1 milyon 30 bin lira bulundu. Ayrıca araçta yapılan aramada internet üzerinde hazırlanmış ve dolandıracağı kişileri ikna etmek amacıyla kullandığı değerlendirilen kendisini savcı olarak tanıtmaya yarayan sahte belgeler ele geçirildi.



FOTOĞRAFI TÜM ADLİYELERE GÖNDERİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin kendisini savcı olarak tanıttığını ancak kimseyi dolandırmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin başka dolandırıcılık olaylarına karışmış olma ihtimaline karşılık fotoğrafı ve bilgileri bütün adliyelere ve polis merkezlerine gönderildi.  Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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