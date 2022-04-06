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Sahur ve iftar vakitleri yarım asırdır siren sesiyle bildiriliyor

BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde oruç tutan vatandaşlar, 50 yıldan bu yana sahura davul yerine siren sesiyle uyanıp, oruçlarını da Ramazan topu yerine yine siren sesiyle açıyor.
Sahur ve iftar vakitleri yarım asırdır siren sesiyle bildiriliyor

Bigadiç Belediyesi'nin anons odasındaki 1970'li yıllardan kalma kolu elle çevrilerek çalışan siren sistemi bu ramazan ayında da vatandaşları sahura kaldırıp, iftar vaktini bildiriyor. Bigadiç Belediyesi hizmetlisi Eşref Sarıkurt, 2000 yılından bu yana anons odasındaki siren sistemini kullanarak, belediye hoparlöründen ilçenin tamamına siren çalıyor. Her imsak vakti belediyeye gelen Eşref Sarıkurt, sirenin kolunu eliyle çevirerek 25 saniye süreyle siren çalıyor. Akşam ezanı öncesinde de yine belediye anons odasından bu kez iftar vakti için siren çalınıyor. Sarıkurt, “İmsak ve iftar vakitlerinde 22 yıldır sireni çalma görevi bende. Belediye anons sistemi aracılığıyla siren sesini tüm ilçeye duyuruyoruz. Biz ramazanlarda çalınan bu siren sesiyle büyüdük. İlçe halkı da bu sese alışkın. Bizim için güzel bir gelenek” dedi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ise, ilçede 69'u kırsal bölgelerde olmaz üzere toplam 79 mahalle bulunduğunu belirterek, 50 yılı aşkın süredir devam eden siren geleneğinden halkın memnun olduğunu söyledi.

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