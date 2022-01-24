'Şakalaşırken öldü' iddiası sonrası 2 tutuklama

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde arkadaşının evinde tabancayla sırtından vurulan Tufan Korkmaz'ın (36) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, önceki gün Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının evine giden Tufan Korkmaz, burada tabanca ile sırtından vurularak hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, incelemenin ardından Korkmaz'ın cansız bedenini otopsi için morga kaldırdı. Olay sırasında evde bulunan D.H.A. ve E.K. gözaltına alındı.

E.K. ifadesinde; borç nedeniyle Korkmaz'ı eve çağırdıklarını, tartışma yaşamadıklarını, şakalaşmak için çıkardığı tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.