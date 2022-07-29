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Sakarya Nehri'nden sulanan domates ve salatalıklar, üreticinin yüzünü güldürdü

Bilecik'in Sakarya Vadisi'ndeki köylerinde kurulu binlerce dönüm serada hasadı yapılan domates ve salatalık, hem rekolte hem de fiyat açısından üreticisini memnun etti.
Sakarya Nehri'nden sulanan domates ve salatalıklar, üreticinin yüzünü güldürdü

Toprakları Sakarya Nehri'nden sulanan Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyündeki arazilerde, mevsimlik tarım işçilerinin seralardan özenle topladığı salatalık ve domatesler, büyük şehirlerde sofraları süslüyor.

Mikroklima özelliği sayesinde yılda üç kez ürün yetiştirme özelliğine sahip bölgede yetişen salatalık ve domatesler, verimi ve fiyatıyla bu sene üreticisini memnun etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verilerine göre, il genelinde 2 bin 350 dekar alanda domates, 1650 dekar alanda salatalık olmak üzere toplam 4 bin dekar sera alanı bulunuyor.

Bu yıl ise domateste 19 bin ton, salatalıkta ise 13 bin ton olmak üzere toplam 32 bin ton rekolte bekleniyor.

Hamitabat köyü Muhtarı İbrahim Metin, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Kış mevsiminde marul kıvırcık olarak, yaz mevsiminde ise domates ve salatalık olarak üretim yapılıyor. Genelde pazarımız İstanbul ve Adapazarı." diye konuştu.

Her iki üründe de şu anki fiyatlardan memnun olduklarını vurgulayan Metin, "Özellikle domates kilogramı 10 liradan alıcı buluyor. Salatalığın kilogramı şu anda 4 lira civarında gidiyor" dedi.

Üretici Yunus Cebi ise 8 dönüm alanda 20 bin kök salatalık üretimi yaptıklarını ifade etti.

Bölgenin iklim şartlarının seracılık için çok elverişli olduğunu aktaran Cebi, yetiştirdikleri salatalıkları hale götürüp sattıklarını kaydetti.

Üreticilerden Hüseyin Avcı da 8 dönüm salatalık serasından 200 ton ürün almayı hedeflediklerini ve bu üretim miktarını yakaladıklarını aktardı.

Domates üreticisi Hasan Dülger ise serada yetiştirdikleri "volenta" çeşidi domatesten çok güzel verim elde ettiklerini belirterek, "Alıcılar da çok memnun. Allah bereket versin, şu anda çok güzel para kazanıyoruz. Benim 14 seram var her tarafını ekiyorum." dedi.

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