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Sakarya Üniversitesi’ne personel alınacak

Sakarya Üniversitesi’ne çok sayıda sözleşmeli personel alınacak. SÜ Rektörlüğü personel alımı için ilana çıktı. Alımlar 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak yapılacak. Detaylar haberimizde:
Sakarya Üniversitesi’ne personel alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sakarya Üniversitesi’ne çok sayıda sözleşmeli personel alınacak. 

SÜ Rektörlüğü personel alımı için ilana çıktı. 

Alımlar 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak yapılacak.

Başvuru başlangıç tarihi                         : 28.01.2022
Son başvuru tarihi                                   : 11.02.2022
Sonuçların ilan edileceği adres  : https://ilan.sakarya.edu.tr/

İlanın detayları için TIKLAYIN

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