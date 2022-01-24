Sakarya Valiliği kar yağışı nedeniyle otoyolda bekleyenlere çorba ikram etti

Sakarya Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda bekleyenlere çorba ikramında bulundu, 220 kişi yurtlara yerleştirildi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Sakarya Valiliği koordinesinde AFAD ve Kızılay ekipleri, otoyolun Hendek kesimindeki dinlenme tesislerinde bekleyenlere sıcak çorba dağıttı.

220 kişi yurtlara yerleştirildi

Vali Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine, kar yağışının başladığı cuma gününden itibaren iyi bir koordinasyonla sürekli sahada olduklarını belirtti.

Bütün ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını aktaran Vali Kaldırım, "AFAD, Kızılay, gönüllüler sıcak çorba hizmeti dahil yolda bulunan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyor." dedi.

Vali Kaldırım, kara yolları ve belediye ekiplerinin yoğun kar yağışına karşı yolları sürekli açık tuttuğunu aktararak, "Kalacak yer ihtiyacı olan vatandaşlarımız için öğretmenevi, misafirhanelerimiz ve yurtlarımızı hazır hale getirdik. Şu ana kadar 220 vatandaşımızı yurtlarımıza aldık. Bu soğuk günlerde vatandaşlarımıza sürekli olarak devletimizin sıcak yüzünü gösterdik." ifadesini kullandı.