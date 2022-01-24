  • BIST 2.011,09
  • Altın 786.45061
  • Dolar 13.4281
  • Euro 15.2045
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 0 °C
  • Konya -8 °C
»

Sakarya Valiliği kar yağışı nedeniyle otoyolda bekleyenlere çorba ikram etti

Sakarya Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda bekleyenlere çorba ikramında bulundu, 220 kişi yurtlara yerleştirildi.
Sakarya Valiliği kar yağışı nedeniyle otoyolda bekleyenlere çorba ikram etti

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Sakarya Valiliği koordinesinde AFAD ve Kızılay ekipleri, otoyolun Hendek kesimindeki dinlenme tesislerinde bekleyenlere sıcak çorba dağıttı.

220 kişi yurtlara yerleştirildi
Vali Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine, kar yağışının başladığı cuma gününden itibaren iyi bir koordinasyonla sürekli sahada olduklarını belirtti.

Bütün ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını aktaran Vali Kaldırım, "AFAD, Kızılay, gönüllüler sıcak çorba hizmeti dahil yolda bulunan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyor." dedi.

Vali Kaldırım, kara yolları ve belediye ekiplerinin yoğun kar yağışına karşı yolları sürekli açık tuttuğunu aktararak, "Kalacak yer ihtiyacı olan vatandaşlarımız için öğretmenevi, misafirhanelerimiz ve yurtlarımızı hazır hale getirdik. Şu ana kadar 220 vatandaşımızı yurtlarımıza aldık. Bu soğuk günlerde vatandaşlarımıza sürekli olarak devletimizin sıcak yüzünü gösterdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı24 Ocak 2022 Pazartesi 09:25
  • Fatma Girik hayatını kaybetti24 Ocak 2022 Pazartesi 09:22
  • Altın yatırımcıları Fed toplantısına odaklandı24 Ocak 2022 Pazartesi 09:17
  • Vali duyurdu: 1950'den beri en yoğunu24 Ocak 2022 Pazartesi 09:13
  • Donarak öldüler: Sınırdaki mülteciler zor durumda24 Ocak 2022 Pazartesi 09:12
  • Instagram ve Facebook'a NFT'ler geliyor24 Ocak 2022 Pazartesi 09:11
  • Seçim Yasası'nda çalışmalar sona erdi24 Ocak 2022 Pazartesi 09:10
  • Halı sahanın çatısı kardan çöktü24 Ocak 2022 Pazartesi 09:08
  • Camı kırıp, evi kundakladılar24 Ocak 2022 Pazartesi 09:08
  • Tunceli- Erzincan karayolu çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı24 Ocak 2022 Pazartesi 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti