Sakarya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bağlar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin daha fazla alana yayılmaması için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, karadan ve havadan yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.

"Yerleşim yerlerine yakınlaşmadan yangın durdurulmuş oldu"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu.

Kaldırım, gazetecilere, saat 15.33 civarlarında gelen ihbar üzerine 10 dakika içerisinde bütün ekiplerin yangın yerine hareket ettiğini söyledi.

Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç ve 210 personelle yangına müdahale edildiği bilgisini paylaşan Kaldırım, "Şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda. Hızlı bir şekilde müdahale edilerek hem etrafı çevrilerek hem de yerleşim yerlerine ulaşmaması sağlanarak kontrol altına alındı. Şu anda helikopterler havada çalışıyor, hem müdahale ediyorlar hem de soğutma çalışmalarına başladılar. Bağlar Mahallemize ve şehrimize geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaldırım, ekiplerin soğutma çalışmalarına devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çevre illerden gelenler oldu. Hızlı bir şekilde helikopter ve uçak sevki yapıldı. Şu ana kadar etkili bir mücadele yapıldı. 10 dakika içinde müdahale edilmiş oldu. Ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Soğutma işlemleri devam edecek. Yerleşim yerine yakın bir yerdeydi. Bazı evleri tedbir amaçlı tahliye ettik. Yerleşim yerlerine yakınlaşmadan ekiplerimiz müdahale ederek yangını durdurmuş oldu."

Vatandaşlara tedbirli olma çağrısı

Vali Kaldırım, vatandaşların ormanlık alanlara girişlerini yasakladıklarını aktararak, "İzinsiz yerlerde piknik yapmayı yasakladık. Özellikle hasat döneminde ateş, anız ve cüruf yakmayı yasakladık. Vatandaşlarımız lütfen tedbirli olsunlar. Özellikle bu hafta çok sıcak. Ağustos ayı sıcak geçecek. Daha tedbirli olmamız gereken bir dönem. Çok sert kararlar aldık. Tedbirli olursak ve yangını çıkmadan önlersek daha başarılı oluruz." şeklinde konuştu.