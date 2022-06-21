Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek

Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan (ZİHA) yararlanıyor.