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Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek

Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek
Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan (ZİHA) yararlanıyor.
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