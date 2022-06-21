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Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek
Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek
Sakarya'da bazı fındık üreticileri, ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerinde su, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla Zirai İnsansız Hava Araçları'ndan (ZİHA) yararlanıyor.
21 Haziran 2022 Salı 09:59
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.