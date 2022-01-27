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Sakarya'da kar nedeniyle marketin sundurması ve garajın çatısı çöktü

Sakarya'da 4 katlı binanın çatısından düşen kar birikintisi dolayısıyla marketin sundurması ile karın ağırlığına dayanamayan garajın çatısı çöktü.
Sakarya'da kar nedeniyle marketin sundurması ve garajın çatısı çöktü

Kocaali ilçesi Ağalar Mahallesi'nde gece saatlerinde apartmanın çatısında biriken karın düşmesiyle binanın alt katındaki marketin sundurmasında çökme meydana geldi.

İş yerinin kapalı olması nedeniyle can kaybı veya yaralanma olmazken, sundurmada büyük hasar oluştu.

İşletmeci Mehmet Karasalikoğlu, gazetecilere, "Gece 04.30 sıralarında alarm merkezinden aradılar. Bunun üzerine işletmeye geldim. Kar nedeniyle sundurma çökmüş, tahmini masrafım 200-250 bin lira." dedi.

Öte yandan, Yalı Mahallesi'nde de biriken karın ağırlığıyla çöken çatı nedeniyle garaj ve kamyonda hasar meydana geldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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