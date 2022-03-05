  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Sakarya'daki DSİ yatırımları kentin enerji ve tarımsal gelişimine katkı sağlıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sakarya'ya son 19 senede kazandırılan su yapılarıyla 45 bin 420 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını ve çiftçilere yıllık 45 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağlandığını bildirdi.
Sakarya'daki DSİ yatırımları kentin enerji ve tarımsal gelişimine katkı sağlıyor

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin, aralarında dünyada "ilk kez uygulanan" projelerin, "en yüksek ve büyük" barajların, "en uzun" sulama kanallarının bulunduğu sayısız tesisi hizmete aldığını belirtti.

Sakarya için sulamanın önemine işaret eden Yıldız, "Bunun için 6 sulama tesisi inşaatı devam ediyor. Tamamlanmasıyla toplam 36 bin 590 dekar arazinin sulanması sağlanacak. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle Sakarya zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'da son 19 yılda yapılan ve devam eden DSİ yatırımları hakkında bilgi veren Kaya, "İnşa edilen 10 sulama tesisiyle 45 bin 420 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Sakarya'da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 45 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık." ifadesini kullandı.

"Sakarya'ya 2 baraj ve 4 gölet kazandırdık"
Marmara ve ülke tarımının önemli illerinden Sakarya'da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda 82 tesis ile 1 milyar 74 milyon 586 bin 757 lira yatırım yaptıklarını aktaran Yıldız, bu kapsamda kente 2 baraj ve 4 gölet kazandırdıklarını anlattı.

Vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemine dikkati çeken Yıldız, Sakarya'nın su kaynaklarını değerlendirmek amacıyla 3 baraj ve 2 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İnşaatı devam eden içme suyu tesisinin tamamlanarak 2 milyon 750 bin kişi için yılda 189,22 milyon metreküp içme suyu temin edileceğini belirten Yıldız, "Ayrıca taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 57 taşkın koruma tesisiyle 159 yerleşim yeri ve 130 bin 460 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 12 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir." bilgisini verdi.

Yıldız, kentte son 19 yılda kurulu gücü 66,90 megavat olan 9 hidroelektrik enerji tesisini işletmeye alarak senelik 336,93 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağladıklarını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • G7 ülkelerinden Rusya'ya yaptırımlara devam kararı05 Mart 2022 Cumartesi 12:20
  • Mali'de orduya bomba yüklü tuzak: 37 asker öldü05 Mart 2022 Cumartesi 12:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü05 Mart 2022 Cumartesi 11:26
  • Ukrayna'da evinin yanına bomba düşen Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı05 Mart 2022 Cumartesi 11:22
  • Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin için Tokat'ta tören düzenlendi05 Mart 2022 Cumartesi 11:19
  • Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan zanlının 21,5 yıla kadar hapsi istendi05 Mart 2022 Cumartesi 11:16
  • Suriyelilere uygulanan mücevher yasasından Ukraynalıları muaf tuttular05 Mart 2022 Cumartesi 11:14
  • ABD'den Ukrayna açıklaması: 14 ülke silah gönderdi05 Mart 2022 Cumartesi 10:30
  • Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı05 Mart 2022 Cumartesi 10:20
  • Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor05 Mart 2022 Cumartesi 10:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti