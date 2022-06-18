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"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Güneydoğu bozkırının ortasında yer alan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
18 Haziran 2022 Cumartesi 02:00
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