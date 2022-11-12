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Şakir Özkan Torunlar İsrail Büyükelçisi oldu

İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Şakir Özkan Torunlar İsrail Büyükelçisi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı.

4 YIL SONRA İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATANDI

Yaklaşık 4 yıl aradan sonra İsrail'e büyükelçi atanmış oldu.

Şakir Özkan Torunlar, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu ve 2017-2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.  

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

TED Ankara Koleji'ni bitirip ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Çeşitli dış görevlerde bulundu.

Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.  

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi oldu.

2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

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