  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 1 °C
»

Saklıkent Kayak Merkezi'nde sundurmanın çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde bulunan tesisin sundurmasının çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Saklıkent Kayak Merkezi'nde sundurmanın çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki tesisin sundurması, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Sundurmanın ve kar kütlesinin altında kalanlar, bölgede görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK), tesis çalışanları ve tatilciler tarafından çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Ekipler, çökme sonucu 8 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, kayak merkezine ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail Başbakanı Bennett: İsrail'e yönelik en büyük tehdit İran'dır06 Şubat 2022 Pazar 14:57
  • Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı06 Şubat 2022 Pazar 14:38
  • Rize'de '13. Petranboard Kayak Şenliği' yapıldı06 Şubat 2022 Pazar 14:31
  • BM raporu: Kuzey Kore füze programlarını geliştirmeyi sürdürüyor06 Şubat 2022 Pazar 14:17
  • Boş kalan evi taksit taksit soymuşlar06 Şubat 2022 Pazar 14:11
  • Sınırları yasa dışı geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu 18 kişi yakalandı06 Şubat 2022 Pazar 13:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı06 Şubat 2022 Pazar 13:02
  • Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı06 Şubat 2022 Pazar 13:02
  • Avrupa depolarındaki gaz hızla tükeniyor06 Şubat 2022 Pazar 12:56
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Karantinadan çıktığım ilk gün, vatandaşla sohbet etmek en büyük temennim06 Şubat 2022 Pazar 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti