Saklıkent kayak tutkunu turistlerle doldu

Dünyanın önemli turizm kentleri arasında yer alan Antalya'daki Saklıkent Kayak Merkezi'nin misafirlerinin yüzde 70'ini turistler oluşturuyor.

Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra tarihi ve kültürel özellikleri dolayısıyla her yıl milyonlarca turisti konuk eden Antalya, eşine ender rastlanan iklimi ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Kentin turistik noktalarından, Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı, son yağışla bir metreyi aştı.

Sahilde güneşin ve denizin keyfini yaşayan turistler, aynı saatlerde kent merkezine sadece 50 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kayak yapabiliyor.

Bakırlıtepe mevkisinde, 1971'de dönemin Valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan kayak merkezi, yabancı turistler kadar, Türkiye'nin farklı illerinden gelen tatilcilerin de ilgisini çekiyor.

Kara yoluyla kısa bir yolculuğun ardından kayak merkezine ulaşan tatilciler; acemi, orta seviye ve profesyoneller için hazırlanan pistlerde kayak, snowboard ve kızak yapıyor.

Rusya'dan gelen Kristina Malova, AA muhabirine, ilk kez ziyaret ettiği Saklıkent Kayak Merkezi'ni çok sevdiğini söyledi.

Saklıkent'in daha önce gittiği diğer dağlardan farklı olduğunu anlatan Malova, "Başta kayak yaparken zorlandım, antrenörden yardım aldım. Türkiye'de tatil yapmak çok konforlu, denize girme, kayak yapma fırsatı bulduk." diye konuştu.

"Aynı gün hem denize girmek hem kayak yapmak çok şaşırtıcı"

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan gelen Vedat Koşan da kayak için her yıl İsviçre ve Avusturya'ya gittiklerini ancak bu kez Antalya'yı tercih ettiklerini dile getirdi.

Antalya'nın ikliminin çok farklı olduğunu belirten Koşan, "Antalya'da hava sıcaklığı 22 dereceydi. Orada denize girdik, buraya geldik kayak yapıyoruz. Nisana kadar kar olduğun öğrendik. Nisanda tekrar geleceğiz." dedi.

Aldığı eğitimle kısa sürede kayak yapmaya başlayan 6 yaşındaki Akif Koşan ise ailesiyle denize girdikten sonra kayak yapmaya gelmelerinin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu anlattı.

Belçika'dan gelen Selma Karabelen de tatil için ailece Antalya'ya geldiklerini, birkaç gün denize girdiklerini söyledi.

Hava bulutlanınca kayak merkezine çıktıklarını belirten Karabelen, "Karın keyfini çıkarıyoruz. Aynı gün hem denize girmek hem kayak yapmak çok şaşırtıcı. Antalya'da kayak yapıldığını bilmiyordum, görünce çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Kayakçıların yüzde 70'ini yabancı turistler oluşturuyor

Saklıkent Kayak Merkezi Pist Sorumlusu ve kayak antrenörü Osman Özaydın, kayak sezonunun geçen yıla göre erken açıldığını kaydetti.

Güzel bir sezon olduğunu anlatan Özaydın, "Misafirlerimizin yüzde 70'i yabancı. Ağırlıklı olarak Rusya, Almanya, Hollanda ve İngiltere'den misafirlerimiz var. Tesislerimize müthiş bir yatırım yapıldı. Yedi kayak pistimiz var. 4500 ve 3200 metre pistlerimiz de var. Profesyonellerimiz özellikle snowboard yapmak isteyenler için kolay ezilmeyen bol karlı pistimiz de var." dedi.

Saklıkent'te hava sıcaklığının bazen sıfırın üzerinde olduğuna dikkati çeken Özaydın, tişörtle kayak yapanlara rastladıklarını dile getirdi.

Tesiste 120 yatak kapasiteli konaklama imkanı sunduklarına değinen Özaydın, Saklıkent'teki yoğunluğun yarı yıl tatilinde daha da artacağını sözlerine ekledi.