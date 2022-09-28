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Saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" paylaşımında bulunarak, Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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