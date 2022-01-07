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Saldırıda ölen Hüseyin'in gelecek hafta düğünü varmış

Şanlıurfa'da otomobilde uğradığı silahlı saldırıda ölen Hüseyin Şahin’in (23) gelecek hafta evlenmeyi planladığı ortaya çıktı.
Saldırıda ölen Hüseyin'in gelecek hafta düğünü varmış

Suruç ilçesinde kuyumculuk yapan Kadir Şahin, dün akşam saatlerinde kardeşi Hüseyin Şahin ile iddiaya göre aralarında husumet olan kişilerle görüşmek üzere Ziyaret Mahallesi'ne gitti. Şahin kardeşler, kırsal alanda otomobillerinden inerken kimliği belirsiz kişiler tabancayla ateş açtı. Şahin kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Kadir Şahin, yaralı halde otomobili kullanarak 5 kilometre mesafedeki Suruç Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan iki kardeşten Hüseyin Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Şahin ise ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırıda ölen Hüseyin Şahin’in gelecek hafta içinde düğün yapmayı planladığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Hüseyin Şahin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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