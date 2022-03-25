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Salih Özcan: Dört gözle milli takım formasını giymeyi bekliyorum

Almanya Bundesliga takımlarından Köln'de forma giyen Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın kampına katılmak üzere Konya’ya geldi.
Salih Özcan: Dört gözle milli takım formasını giymeyi bekliyorum

Köln takımının başarılı oyuncusu Salih Özcan,  Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyerken, Almanya U21 takımında ise Stefan Kuntz'un öğrencisiydi. 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı ve yeni dönemde ay-yıldızlı ekipte görev yapacak. Bugün önce uçakla İstanbul'a gelen Özcan, daha sonra A Milli Futbol Takımı'nın kamp yapacağı Konya'ya geldi. Millilerin 29 Mart Salı günü İtalya ile yapacağı hazırlık maçında forma giymesi beklenen Özcan, havalimanında Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum şu an takıma katıldığım için. Davet edildiğim için gururlandım. Dört gözle Türk A Milli Takım formasını giymeyi bekliyorum. İnşallah da başarılı olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Özcan, daha sonra millilerin kamp yapacağı otele geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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