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Salim el-Muslat: Türkiye'ye teşekkür ederiz, ülkemize dönmek istiyoruz

Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü SMDK'nin Başkanı Salim el-Muslat, bir an önce ülkelerine dönmek istediklerini belirtti. Türkiye'ye teşekkür de eden el-Muslat, Esad rejiminin bertaraf
Salim el-Muslat: Türkiye'ye teşekkür ederiz, ülkemize dönmek istiyoruz

Suriye'deki muhalif grupların çatı örgütü Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, İstanbul'daki Suriye Ulusal Koalisyonu Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Türkiye'ye teşekkür ederek sözlerine başlayan SMDK Başkanı Başkanı, Suriyeli iş insanlarının Türkiye'ye yatırım yaptığını belirterek, "Bu bizim görevimiz çünkü Türkiye bize kucak açtı. Burası bizim ikinci vatanımız oldu. Suriyeli yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapmak konusunda burayı kendi vatanı gibi gördüler. Suriye'de kurtarılmış bölgelerde tek bir yönetim olmalı. O bölgede üniversite okul ve hastane yapılmalı. Bu konudan Türkiye'den destek gerekli. Türk devletine teşekkür ediyorum. Türk milleti bize evini yüreğini açtı. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli var. Bu durum Türkiye'nin güçlü devletlerden biri olduğunu gösteriyor. Uluslararası arenada önemlidir. Bizim bir felaketimiz Suriye'deki diktatörlük rejimidir. İki ülkenin kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Biz ve mültecilerin asıl hedefi vatanımıza dönmek. Bu da siyasi bir değişimin olması gerekir. Güvenli bir ülkeye dönmek istiyoruz" dedi.

"REJİMİN KÖKÜ KAZINSIN"

Esad yönetimini hedef alan Salim el-Muslat, "Rejim bertaraf edilmeli, kökü kazınmalı. Elimizden geldiği kadar siyasi kurallara uyduk. Birleşmiş Milletler kararları maalesef gerçekleşmedi. Türkiye, bizim iyi olmamızı istiyor ama yetmiyor. Diğer ülkeler de bizi yalnız bırakmamalı. Suriye bir işgal altında. İran bizi işgal etti. Mezhepsel milisleri ile bizi işgal ettiler. İran bunları destekliyor. Türkiye'deki zorlukları azaltmak istiyoruz. Beraber çalışmak istiyoruz. Siyasi kurallar içerisinde çok çalışmamız gerekiyor. En azından kurtulmuş bazı bölgelere dönüşüm isteriz. Diktatör rejiminin bitmesini ve gitmelerini istiyoruz. Türkiye tüm ülkelerin yapmadığını yaptı. Biz bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz, Türk kardeşlerimize zorluk çektirmek istemiyoruz ama uluslararası bir irade olmadı" dedi. 

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