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Şampiyon Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı kupasını kaldırdı

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı taraftarıyla bir araya gelerek kupa coşkusunu yaşadı. 
Şampiyon Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol Takımı kupasını kaldırdı

Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Tesisleri'nde düzenlenen kupa törenine Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ katıldı. Tek tek sahneye davet edilen futbolcular taraftarları selamladılar.

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Takım teknik direktörü İsmail temiz ve futbolcular daha sonra kazandıkları şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Enver Demirel'e takdim ettiler. Başkan Demirel futbolcu teknik ekip ve yönetimle birlikte Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırdı.

Demirel başarıların asla tesadüfi olmadığını belirterek "Sportif anlamda alt yapıya büyük önem verdik. Tesisleşmeyle birlikte başarı da geldi. 3 yıl önce kurduğumuz takımımız üst üste büyük başarılar kazandı, bu yıl da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil ettiler. hepimizin gururu oldular. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bu yıl ligde de şampiyon olarak başarılarımızı sürdüreceğiz. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi finallerin Türkiye'de yapılması için Bakanlığımızdan ve Federasyonumuzdan destek bekliyoruz. Altyapımız da buna müsaittir" dedi. Demirel, futbolcularla Ankara oyun havası eşliğinde oynayarak kupayı doyasıya kutladı.
Kutlamalar kapsamında Ankaralı sanatçı Veli Erdem Karakülah konser verdi.

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