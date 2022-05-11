Şampiyon Trabzonspor düşüşte

Spor Toto Süper Lig'de uzun süre açık farkla liderliğini sürdürerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, son haftalarda iyi sonuçlarını devam ettiremedi.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maç olmak üzere son 9 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti. 5 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Ligde bu süreçte birer galibiyet ve yenilgi alan ve rakipleriyle 5 kez berabere kalan Trabzonspor, 13 puan kaybetti. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yukatel Kayserispor'u sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde ise rakibine deplasmanda 4-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

37 sezon sonra çifte kupa hedefi gerçekleşmedi

Trabzonspor, Yukatel Kayserispor karşısında elenerek 37 sezon sonra çifte kupa hedefini gerçekleştiremedi.

En son 1983-1984 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon lig şampiyonluğu hasretine son vermesine karşın kupada elenerek bu başarıyı tekrarlayamadı.