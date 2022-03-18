Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı.
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
CHELSEA - REAL MADRID
MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRID
VILLARREAL - BAYERN MUNIH
BENFICA - LIVERPOOL
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRID turu geçen CHELSEA - REAL MADRID ile eşleşecek.
VILLARREAL - BAYERN MUNIH turu geçen BENFICA - LIVERPOOL ile yarı finalde karşılaşacak.
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