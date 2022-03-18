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Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

CHELSEA - REAL MADRID

MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRID

VILLARREAL - BAYERN MUNIH

BENFICA - LIVERPOOL

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRID turu geçen CHELSEA - REAL MADRID ile eşleşecek.

VILLARREAL - BAYERN MUNIH turu geçen BENFICA - LIVERPOOL ile yarı finalde karşılaşacak.

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