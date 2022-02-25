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Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı!

Avrupa'nın en önemli kulüp futbol organizasyonunun şampiyonluk maçını düzenleme hakkı, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı bir yaptırım olarak, St. Petersburg'un elinden alındı.
Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı!

2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Rusya'da düzenlenmeyecek.

Times'ın haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesinin ardından UEFA, Vladimir Putin liderliğindeki ülkeye yönelik yaptırımlar çerçevesinde, karşılaşmanın St. Petersburg'daki Krestovsky Stadı'nda gerçekleştirilmemesine karar verdi.

Devler Ligi'nde final müsabakası 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'da oynanacak.

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