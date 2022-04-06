  • BIST 2.334,83
  • Altın 913.567
  • Dolar 14.7376
  • Euro 16.0987
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 15 °C
»

Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları: Manchester City, Atletico Madrid'i yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Liginde gecenin sonuçları: Manchester City, Atletico Madrid'i yendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finaller 2 karşılaşmayla başladı.

İngiliz ekibi Liverpool, Konate'nin 17, Mane'nin 34 ve Diaz'ın 87. dakikadaki golleriyle Benfica deplasmanından galip ayrıldı.

Portekiz'in Benfica takımının golünü, 49. dakikada Nunez kaydetti.

Bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester City ise İspanyol kulübü Atletico Madrid'i konuk etti.

Geçen yılın finalisti Manchester City, ilk yarıda tek şut bile atamayan rakibini, De Bruyne'nin 70. dakikada attığı golle yendi.

Bu eşleşmelerin galipleri, 13 Nisan'daki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA, hakem Halil Umut Meler'i Feyenoord-Slavia Prag maçında görevlendirdi05 Nisan 2022 Salı 15:38
  • TFF Yönetim Kurulu üyeleri Erhan Kamışlı ve Alkın Kalkavan istifa etti05 Nisan 2022 Salı 15:38
  • TFF'de seçim tarihi belli oldu05 Nisan 2022 Salı 14:20
  • Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak05 Nisan 2022 Salı 13:22
  • Göztepe'de oyuncularla görüşülecek05 Nisan 2022 Salı 13:21
  • Rıdvan Dilmen: Öyle bir niyetim de yok05 Nisan 2022 Salı 13:18
  • Milli satranççı Marandi ve takımı, ABD'de şampiyon oldu05 Nisan 2022 Salı 13:12
  • Beşiktaş'tan TFF'ye resmi başvuru05 Nisan 2022 Salı 12:38
  • Trabzonspor'un efsane oyuncusu Ali Kemal Denizci: Müthiş uyum başarıyı getirdi05 Nisan 2022 Salı 12:15
  • Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i konuk edecek05 Nisan 2022 Salı 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti