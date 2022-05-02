  • BIST 2.430,55
  • Altın 899.04
  • Dolar 14.8798
  • Euro 15.6652
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

Şampiyonluk kutlamalarında 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası karşılık buldu

Trabzonspor'un şampiyon olması dolayısıyla ülke genelinde yapılan şampiyonluk kutlamalarında herhangi bir üzücü olay yaşanmadı.
Şampiyonluk kutlamalarında 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası karşılık buldu

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyası sayesinde Trabzonspor'un ülke genelindeki şampiyonluk kutlamalarında sadece 3 havaya ateş açma olayı meydana gelirken herhangi bir üzücü olay yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık; askere gönderme, spor müsabakaları, düğün, nişan gibi kutlama faaliyetlerinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için kampanya başlattı.

Trabzonspor-Antalyaspor maçının günler öncesinde Trabzon Valiliği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarınca kampanyanın afişleri ve kamu spotlarıyla farkındalık çalışmaları yürütüldü.

Bu çalışmalar sayesinde ülke genelinde şampiyonluk kutlamalarında İstanbul'da 2, Trabzon'da 1 olmak üzere 3 havaya ateş açma olayı meydana gelirken herhangi bir üzücü olay yaşanmadı.

Ayrıca kutlamalar kapsamında İstanbul'da genel güvenliği tehlikeye düşüren 4 kişi gözaltına alındı, meşale satan 2 kişiye de idari işlem uygulandı.

Ülke genelinde devam edecek kampanya kapsamında spor müsabakaları, askere gönderme, düğün, nişan gibi kutlamalarda, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması uyarılarının yer aldığı afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyonluk kutlamalarında 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası karşılık buldu02 Mayıs 2022 Pazartesi 12:04
  • MKE Ankaragücü tekrar Süper Lig'de02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:51
  • Şampiyon Trabzonspor'da 6 futbolcu hücuma büyük katkı verdi01 Mayıs 2022 Pazar 13:00
  • 18 yaşındaki Knighton 200 metreyi 4. en hızlı koşan atlet oldu01 Mayıs 2022 Pazar 12:59
  • Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü01 Mayıs 2022 Pazar 12:59
  • Türkiye'nin en genç ralli pilotu Can Alakoç, Letonya'da ikinci oldu01 Mayıs 2022 Pazar 12:58
  • Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı Abdullah Avcı01 Mayıs 2022 Pazar 12:58
  • Antalyaspor, Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı01 Mayıs 2022 Pazar 12:57
  • Milli tekvandocu Ozan Toytoğlu madalya hedefiyle olimpiyatlara hazırlanıyor01 Mayıs 2022 Pazar 12:57
  • Altay, son ana kadar pes etmeyecek01 Mayıs 2022 Pazar 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti