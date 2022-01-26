Samsun-Havza ile Erzincan-Erzurum yolu ulaşıma kapatıldı, İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, saat 10.00 itibarıyla önemli kara yolu güzergahlarında güncel yol durumuna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırıldı. Kuzey Marmara ve TEM otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açıldı. Niğde-Pozantı Otoyolu Eminlik Kavşağı Pozantı yönü de trafiğe açıldı.

TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Osmaniye-Antep arası çift yönlü taşıt trafiğine kapatıldı.

Kağızman-Ağrı, Taşkent-Sarıveliler, Seydişehir-Beyşehir, Seydişehir-Akseki, Sivas-Kangal, Divriği-Arapgir, Kangal-Alacahan-Hekimhan yollarında ulaşıma izin verilmiyor.

Samsun-Havza yolu ile Erzincan-Erzurum yolu da ulaşıma kapatıldı.