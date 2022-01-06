  • BIST 2.007,55
  • Altın 788.97719
  • Dolar 13.8606
  • Euro 15.6432
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Samsun Valisi Dağlı: Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, kentteki vaka sayısında 10 günde yüzde 50 artış görüldüğünü belirterek, "'Omicron’u yenmek için eski ayarlarımıza geri dönmeliyiz. 'Omicron’a şehrimizi teslim etmeyelim" dedi.
Samsun Valisi Dağlı: Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı

Samsun Valisi Dağlı, pandemi rakamlarında görülmek istenilmeyen tabloyla karşı karşıya kalındığını söyledi. Vali Dağlı, "18-24 Aralık haftası verilerinde kısmi bir gerileme gösteren vaka sayımız, son 10 gün itibarıyla yeniden bir yükseliş içine girdi ve ilimizde maalesef vaka sayımız yüzde 50 oranında, hızlı bir artış gösterdi. Ülkemizde görülen 'Omicron' varyantının etkileri, henüz şehrimizde görülmeden ortaya çıkan bu ani artış bizi endişelendiriyor ama bu durum sadece bizi endişelendirmemeli. Hepimiz, yeni varyantın etkileri ilimizde ortaya çıkmadan, bu olumsuz tablodan kurtulmanın yollarını aramalı ve koronanın bizi bunalttığı, ölümleri artırdığı günleri hatırlayarak, 'Omicron’u yenmek için eski ayarlarımıza, önlemlere daha sıkı uyum sağladığımız günlere geri dönmeliyiz" diye konuştu.

'MUTLAKA AŞIMIZI YAPTIRMALIYIZ'

Maske kullanımının ve kalabalık ortamlardan uzak durmanın önemine değinen Vali Dağlı, "Çene altı maske kullanmaktan vazgeçmeli, kalabalık yerlerden olabildiğince uzaklaşmalı, bu ortamlarda bulunmamız gerekiyorsa kesinlikle maskeli olmalı ve hepsinden de önemlisi mutlaka ve mutlaka aşımızı yaptırmalıyız. Devletimiz Covid-19’la mücadele edebilmemiz için bize her türlü imkanı sunuyor. Son günlerde Sağlık Bakanlığı'mız tarafından yapılan düzenlemeyle bir önceki aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlarımıza da hatırlatma dozlarını yaptırma hakkı verildi. Yerli aşımız Turkovac’ın ilimize gelmesine sayılı günler kaldı. Elimizde bu kadar güçlü silah varken bu mücadeleyi kaybetmemeli, ilimizi koronadan korumalı, onca zorluğun ardından yerli aşımızı da ürettiğimiz bir ortamda vaka sayımızın artmasına, yeni can kayıpları yaşamamıza izin vermemeliyiz" dedi.

Samsun'da yaşayanlara çağrıda bulunan Vali Dağlı, "Lütfen, koronayla mücadelede eski ayarlarımıza dönelim. Maske, mesafe önlemlerine riayet edelim. Aşı hakkımız varsa bunu mutlaka kullanalım, aşımızı ertelemeyelim. Şehrimize doğru gelen yeni varyant, etkisini göstermeden önlemimizi alalım. 'Omicron’a şehrimizi teslim etmeyelim" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rektör Özkan: Asiye'nin ağza dal veren sinirlerde tahribat var02 Ocak 2022 Pazar 11:03
  • Şimdi de gözlerde virüs salgını; uzmanlar adenovirüse karşı uyarıyor02 Ocak 2022 Pazar 10:22
  • Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahidiz01 Ocak 2022 Cumartesi 15:45
  • Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 8 ay sonra 40 binin üzerine çıktı01 Ocak 2022 Cumartesi 09:00
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 40 bin 786 oldu31 Aralık 2021 Cuma 18:27
  • Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı30 Aralık 2021 Perşembe 12:46
  • Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da TURKOVAC uygulanmaya başladı30 Aralık 2021 Perşembe 10:31
  • Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı30 Aralık 2021 Perşembe 09:53
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 36 bin 684 oldu29 Aralık 2021 Çarşamba 21:52
  • Kırklareli'nde 'hızlı antijen kiti' ile salgının izi sürülüyor29 Aralık 2021 Çarşamba 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti