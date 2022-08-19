Samsun Vezirköprü'de 3 kardeş kuyuda zehirlenerek hayatlarını kaybetti

Samsun Vezirköprü'de şok bir olay yaşandı; 3 erkek kardeş vana takmak için girdikleri kuyudan bir daha çıkamadı... 3 kardeş de hayatını kaybetti.
Vana takmak için kuyuya girmişlerdi. 3'üde zehirlenerek hayatlarını kaybettiler.
Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Turan (40), Sadi Turan (39) ve Enes Turan (24) adlı kardeşler vanayı açmak için drenaj kuyusuna girdi.
Üç kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.
Ölen kardeşlerin cesedi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şok olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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