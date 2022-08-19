Samsun Vezirköprü'de 3 kardeş kuyuda zehirlenerek hayatlarını kaybetti

Samsun Vezirköprü'de şok bir olay yaşandı; 3 erkek kardeş vana takmak için girdikleri kuyudan bir daha çıkamadı... 3 kardeş de hayatını kaybetti.