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Samsun'a gelen 12 ülkeden gençler, 81 ilden akranlarıyla 19 Mayıs'ı kutlayacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 12 ülkeden Samsun'a gelen gençler, 81 ilden akranlarıyla bayram coşkusunu yaşayacak.
Samsun'a gelen 12 ülkeden gençler, 81 ilden akranlarıyla 19 Mayıs'ı kutlayacak

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Milli Mücadele: Bitmeyen Yolculuk" programı çerçevesinde Almanya, Hollanda, İngiltere, Kırgızistan, Bulgaristan, Kazakistan, Fransa, Belçika, Özbekistan, Azerbaycan, Danimarka ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurdun 81 ilinden temsilci gençler, Samsun'a geldi.

Ankara'da 20 Mayıs'ta sona erecek program ile temsilci gençler, Milli Mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas illerini ziyaret ederek Milli Mücadele ruhunu yerinde yaşayacak.

Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Bulaşması" etkinliğinde gençlerle bir araya gelen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, konuşmasında, gençlere güvendiklerini vurguladı.

Samsun'un, kurtuluş meşalesinin yakıldığı ilk adım şehri olduğunu anımsatan Dağlı, gençlerin bu kentte bu ruhu yaşayacaklarına inandığını söyledi.

Dağlı, gençlere, geleceğin Türkiye'sini emanet edeceklerini belirterek, "Gençler sizinle gurur duyuyoruz, övünüyoruz. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmek suretiyle bizi temsil edeceksiniz. Hep birlikte bu millet, bu devlet nice 2053'lere 2071'lere yeni nesillerle devam edecek." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere güvendiğini her fırsatta vurguladığını anlatan Vali Dağlı, "Sizler bizi temsil edeceksiniz. Bu bilinçle, bu kararlılıkla bu duyarlılıkla inşallah bayrağımızı ileriye taşıyacaksınız." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Demir, Samsun'un kurtuluş mücadelesindeki önemini anlattı.

Vali Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ile Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, programın sonunda gençlerle toplu fotoğraf çektirdi.

Yaklaşık 200 genç, Samsun'da protokol ziyaretinin ardından Samsun'da Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Gazi Müzesi, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kentte ilk ayak bastığı yerin temsil edildiği Tütün İskelesi gibi yerleri gezip yarın Amasya'ya geçecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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