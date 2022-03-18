  • BIST 2.139,37
  • Altın 917.783
  • Dolar 14.7706
  • Euro 16.2743
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -2 °C
»

Samsun'da 50 bin kamu çalışanına 'Çanakkale menüsü' ikramı

Samsun Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla 50 bin kamu çalışanına öğle yemeğinde "Çanakkale menüsü" ikram etti.
Samsun'da 50 bin kamu çalışanına 'Çanakkale menüsü' ikramı

Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla, kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinde Çanakkale ruhunu yaşatmak, şehitlerin inancını, cesaretini, azmini ve manevi mirasını hatırlatmak amacıyla yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan "Ecdat Aşı Menüsü" çıkarıldı.

Büyük Cami'de de cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu, çıkışta vatandaşlara "Ecdat Aşı" verildi.

Vali Dağlı, basın mensuplarına, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılında şehitleri andıklarını belirterek, "18 Mart'ın anısına yakışır etkinlikler yaptık. O günün anısına şimdiki neslimize ve halkımıza o günün şartlarını yaşatmak için değişiklik yaptık. Valilik olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yemekhanelerinde, 18 Mart 1915'te hangi yemek çıkmışsa, aynı yemeği çıkardık. 50 bin kamu çalışanımız bugün bu yemeği yemiş oldu. O gün askerimizin nasıl yemek yediğini ve hangi zor şartlarda savaştığını hatırlattık." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeline de öğle yemeğinde aynı menü ikram edildi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, bugünün milli birlik ve beraberliğin dayanışma ruhunu ortaya koyan bir gün olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizin yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı, ekmekten oluşan menüsünü biz de yemekhanemizde onların anısına çıkardık, arkadaşlarımıza ikram ettik. Zaferimizi kutluyoruz. Allah, şehitlerimize rahmet etsin. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat diliyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hüseyin Yayman: 'Dezenformasyon yasası' talebimiz var18 Mart 2022 Cuma 12:43
  • Bakan Akar: Çanakkale'de ortaya konan mücadele ruhu, dün olduğu gibi bugün de varoluş şartımızdır18 Mart 2022 Cuma 11:43
  • Türkiye'de nüfusun yüzde 9,7'si yaşlı18 Mart 2022 Cuma 11:40
  • Kahramanmaraşlı itfaiyeciler, Çanakkale şehitlerini su altında Türk bayrağı açarak andılar18 Mart 2022 Cuma 11:39
  • Torunuyla Türkiye'ye sığınan Ukraynalı kadın 8 günlük zorlu yolculuğu anlattı18 Mart 2022 Cuma 11:38
  • Devlet huzurevleri 14 bin 535 'çınar'ın yuvası oldu18 Mart 2022 Cuma 11:38
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü18 Mart 2022 Cuma 11:36
  • TBMM Başkanı Şentop'tan 18 Mart mesajı18 Mart 2022 Cuma 11:35
  • Toyota, 11 fabrikasında üretimi durdurdu18 Mart 2022 Cuma 11:05
  • Japonya Rusya'ya yaptırım paketini genişletti18 Mart 2022 Cuma 10:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti