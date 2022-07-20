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Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya boyandı.
Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı

Ayçiçeği tarımının yoğun olarak yapıldığı ilçede bu yıl 90 bin dekara ilkbaharda ayçiçeği dikildi.

Temmuz ayıyla birlikte tarlalar açan çiçeklerle sarıya bürünürken, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de tercih ettiği doğal alanlar arasında yer aldı.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya yaptığı açıklamada, ilçelerinin en önemli gelir kaynağının ayçiçeği olduğunu söyledi.

Ayçiçeği hasadının ağustos sonunda yapılacağını dile getiren Kaya, "Ayçiçeği ilçemizde üretilen tarım ürünleri arasında ilk sırada geliyor. İlçemizde 90 bin dekara ayçiçeği ekiliyor. Bölgemizde yan yana onlarca dönüm ayçiçeği tarlalarını görmek mümkün. Bu sarı tarlalar vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Sarı yayla gibi olan bu bölgede fotoğrafçılar ve vatandaşlar fotoğraf çekiyor." dedi.

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