Samsun'da heyelan sonucu bağ evi yıkıldı, yolda çökmeler oluştu

Samsun'un İlkadım ilçesinde eriyen kar suları heyelana neden oldu.

Yeşiltepe Mahallesi Çorak mevkisinde tarım arazisinde oluşan heyelan nedeniyle bir bağ evi kullanılamaz hale geldi, mahalle yolunda çökmeler oluştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, heyelanlı bölgede çalışma yürüttü.

Fen İşleri Müdürlüğü İlkadım Şube Müdürü Oktay Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bölgede kar sularının erimesi nedeniyle yer altı suları hareketlendi. Geniş bir tarım arazisinde çökmeler meydana geldi. Ekiplerimiz yol tahkimatı sonrası drenaj ve yol dolgusu yaptı. Bölgede tedbirlerimizi alıyoruz."

Mahalle sakinlerinden Ömer Faruk Özdağ, heyelan olan bölgenin yanında kendisinin de arazisi olduğunu, belediye ekiplerinin çalışma yaptığını dile getirerek, "Kar suları eridikçe heyelan meydana gelmeye başladı. Ev gitti, ağaçlar aşağı kaydı." diye konuştu.