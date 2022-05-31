Samsun'da Sahil Güvenlik 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı yapıldı

Vali Zülkif Dağlı, "Sahil Güvenlik teşkilatımızla imkan ve kabiliyetimizin ne kadar üst düzeyde olduğunu yerinde tespit etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Samsun'da, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, denizde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun'daki Sahil Güvenlik 2022 Arama Kurtarma Tatbikatı'nda, senaryo gereği Yeşilyurt İskelesi önünde demirli "Alpadros" adlı ticari geminin yemekhanesinde yangın çıktı. Yangın sırasında gemiden 3 mürettebat denize düştü. Gemide yangının kontrol edilememesi üzerine kaptan yardım sinyali gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, TCSG DOST 701 gemisi, üç bot ve bir helikopterle arama kurtarma çalışması başlattı.

AB-412 helikopter, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timlerine ait KB-4327 1 kurtarma botu, TCSG Dost Korveti'ne ait hızlı kurtarma botu da arama kurtarma görevi yaptı.

Denizdeki kazazedelerin kurtarılarak yangına müdahale edilmesi heyecanla izlendi. Tatbikatı TCSG DOST 701 gemisinden takip eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kortej geçişi yapan ekipleri selamladı.

Dağlı, burada basın mensuplarına, Samsun'da boğulma vakalarına hazırlıklı olmak için söz konusu tatbikatları önemsediklerini söyledi. Kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleriyle boğulma vakaları üzerine alınacak tedbirler konusunda tatbikat öncesi toplantı yaptıklarını anlatan Dağlı, tatbikata katılan ekipleri tebrik etti. Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu yıl tedbirleri ve cankurtaran sayımızı arttırıyoruz. Bu manada daha ağırlıklı tedbirler almış olacağız. İkinci olarak da su üstü ve hava araçlarıyla suya düşen yaralıları kurtarma operasyonu düzenlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterimiz ile deniz unsurları ile birlikte su üzerindeki vatandaşlarımızı kurtarmış olduk. Bunları izledik. Gerçekten Sahil Güvenlik teşkilatımızla imkan ve kabiliyetimizin ne kadar üst düzeyde olduğunu yerinde tespit etmiş olduk."

Tatbikatları sürdüreceklerini dile getiren Vali Dağlı, "Güzel bir tatbikat ve çalışma oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu manada Samsun'un imkan ve kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu da görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Tatbikatı Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin de izledi.