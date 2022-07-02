Samsun'daki üretim çiftliğinden doğaya 53 yılda 340 binden fazla sülün salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda her yıl 14 bin sülün yetiştirilerek birçok ile gönderiliyor.