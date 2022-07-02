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Samsun'daki üretim çiftliğinden doğaya 53 yılda 340 binden fazla sülün salındı
Samsun'daki üretim çiftliğinden doğaya 53 yılda 340 binden fazla sülün salındı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda her yıl 14 bin sülün yetiştirilerek birçok ile gönderiliyor.
02 Temmuz 2022 Cumartesi 04:00
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.