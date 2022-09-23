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Samsunspor, Ertuğrul Sağlam'la anlaştı

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Samsunspor teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile prensip anlaşmasına vardı.
Samsunspor, Ertuğrul Sağlam'la anlaştı

Spor Toto 1. Lig takımı Yılport Samsunspor'da teknik direktör sorunu çözüme kavuşuyor. 

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran ve sırasıyla; Aykut Kocaman, İsmail Kartal ve Kenan Koçak ile görüşen Samsunspor'da yeni hoca belli oldu.

Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı

Bursaspor'un teknik direktörlüğünü üstlendiği 2009-10 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Ertuğrul Sağlam, son olarak İran takımı Tractor'ü çalıştırmıştı.

Samsunspor'u 1. Lig'e taşıdı

Samsunspor'da futbolculuğu döneminde forma giyen Ertuğrul Sağlam, teknik direktör olarak da 2 dönem kırmızı-beyazlı takımda görev yaptı. 52 yaşındaki hoca, 2019-2020 sezonunda Samsun'u 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı. 

2020-2021 sezonunda 1. Lig'de ise averajla şampiyonluğu kaybeden Sağlam, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı.

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