  • BIST 2.056,71
  • Altın 779.12197
  • Dolar 13.305
  • Euro 15.0958
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -4 °C
»

Samsunspor'un 33 yıllık acısı

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.
Samsunspor'un 33 yıllık acısı

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 33. yılında kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in ve duaların okunmasının ardından konuşan Vali Zülkif Dağlı, Samsunspor'un büyük bir camia olduğunu belirterek, kazada vefat edenlere rahmet diledi.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Savaş Boyar, 33 yıldır aynı acıyı kalplerinde hissettiklerini vurgulayarak, "Hepsine Allah rahmet eylesin. Bu kazada yaralanan ve 32 yıl bu acıyı yaşayan, kısa süre önce vefat Emin Kar kardeşimize de Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum." dedi.

Teknik direktör Fuat Çapa ise "Samsunspor büyük bir camia. Bu değerlere önem verildiği zaman camialar büyük kalır. Futbol sadece spor değil, büyük bir sosyal sorumluluk." diye konuştu.

Aynı kazada felç kalan, 3 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı.

Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır KKTC'de, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.


Kırmızı-beyazın yanına "siyah" eklenmişti
Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer aldı.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirdi.

Karadeniz ekibi, bu kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'e Joel Embiid ile Nikola Jokic'in performansları damga vurdu20 Ocak 2022 Perşembe 11:30
  • Altay fikstür avantajına güveniyor20 Ocak 2022 Perşembe 11:29
  • Anadolu Efes Panathinaikos'u konuk edecek20 Ocak 2022 Perşembe 10:38
  • Fenerbahçe - Altay: 2-119 Ocak 2022 Çarşamba 22:22
  • Avustralya Açık'ta kadınların son şampiyonu Osaka 3. tura yükseldi19 Ocak 2022 Çarşamba 15:42
  • Ruandalı kadın hakem Mukansanga, başarılarıyla gençlere ilham veriyor19 Ocak 2022 Çarşamba 15:41
  • Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı19 Ocak 2022 Çarşamba 15:40
  • Yusuf Yazıcı resmen kiralandı19 Ocak 2022 Çarşamba 15:22
  • 2022 FIFA Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor19 Ocak 2022 Çarşamba 12:44
  • Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı başlıyor19 Ocak 2022 Çarşamba 11:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti