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Sanatçı Fatma Girik'in cenaze programı ertelendi

Tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybeden sanatçı Fatma Girik için düzenlenecek törenler olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Sanatçı Fatma Girik'in cenaze programı ertelendi

Şişli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i anma töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı duyurulan, bugün öğlen Teşvikiye Camii'nde gerçekleştirilecek cenaze töreni de iptal edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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