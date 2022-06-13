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Sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 10,8 arttı

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.
Sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 10,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 10,5 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4, imalat sanayisi sektöründe yüzde 11,9 arttığı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,4 azaldığı görüldü.

Sanayi üretiminde aylık veriler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda, mart ayına kıyasla değişim göstermedi.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,4 ve imalat sanayisi sektörü endeksi yüzde 0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 düşüş kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,6 artacağı öngörülmüştü.

Öte yandan mart ayında takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranı da yüzde 9,6'dan yüzde 9,8'e revize edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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