Sanayi üretim rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Temmuz'da sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 6,2 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,6, imalat sanayi sektörü endeksi %6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,1 azaldı.