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Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,6 arttı

Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık bazda yüzde 7,6 artış gösterdi.
Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8,2 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, imalat sanayi sektöründe yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 5,6 arttığı görüldü.

Sanayi üretiminde aylık veriler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 2,4 azaldı.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 düştü.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artmasını bekliyordu.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,8 artacağı öngörülmüştü.

Ocak ayında İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gazın arıza dolayısıyla kesintiye uğraması, OSB'lerde enerji kısıtlarına neden olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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