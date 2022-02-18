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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 35 uzman yardımcısı istihdam edecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9'uncu dereceli toplam 35 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı gerçekleştirilecek.

Sınava başvuracaklarda ÖSYM tarafından A Grubu kadrolara yönelik 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS), başvuru yapılacak bölümler için belirtilen ilgili puan türünden en az 70 alınması şartı aranıyor.

Sadece e-Devlet (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ile Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak başvurular, 23 Şubat'ta başlayıp 6 Mart'ta sona erecek.

Sınav, sözlü olarak tek aşamalı yapılacak. Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünde en yüksek puana sahip olanlardan başlanarak sıralama yapılacak. Alım yapılacak bölümler itibarıyla oluşturulacak puan sıralaması sonucu, atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak. Ankara'da yapılacak sınavın tarihi ve yeri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecek. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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