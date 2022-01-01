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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 45 uzman yardımcısı alacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun 35 sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı ile 10 Avrupa Birliği (AB) uzman yardımcısı alınacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 45 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve teknoloji uzman yardımcılığı sınavına giriş için katılma şartları, sınav tarihi, yeri, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar bakanlığın internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinde daha sonra yayımlanacak.

AB uzman yardımcılığına başvuru için son tarih 1 Şubat
AB uzman yardımcılığı için başvuru yapacak adayların ilgili Kamu Personel Seçme Sınavı puan türünden belirlenen puanı almış olması gerekecek.

Başvurular sadece e-Devlet/Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve 17 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat saat 23.59'da sona erecek.

Sözlü sınav yılın ilk yarısında Ankara'da yapılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar için sözlü sınavın tarihi ve yeri bakanlığın internet adresinden ilan edilecek.

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