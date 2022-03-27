  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 617 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen ay 617 yatırım teşvik belgesi düzenledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 617 yatırım teşvik belgesi verdi

Bakanlığın, Şubat 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ayda 617 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 736 milyon 488 bin 158 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 320 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 4 milyar 484 milyon 278 bin 242 lira olan ve 30 bin 307 kişinin istihdamı öngörülen 697 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 450 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 18 milyar 89 milyon 267 bin 828 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 213 oldu.

Tutarıyla öne çıkan yatırımlar
Şubatta en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 99 milyon 941 bin lira ile Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Muğla'ya taş kömürü madenciliği için yatırım yapacak.

Erdem Soft Tekstil AŞ'nin, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 566 milyon 360 bin liralık yatırımı, yıllık 3 milyon kilogram iplik üretimini kapsıyor.

Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret AŞ de İzmir'deki metal yapı malzemeleri imalatına yönelik 551 milyon 931 bin liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti' Halfeti'de tekne üretiliyor26 Mart 2022 Cumartesi 14:04
  • 344 maden sahası ihale edilecek26 Mart 2022 Cumartesi 12:25
  • Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi26 Mart 2022 Cumartesi 11:55
  • Rusya Merkez Bankası: Rezervlerimizdeki altınlar Rusya’da26 Mart 2022 Cumartesi 11:00
  • Borsa günü yatay tamamladı26 Mart 2022 Cumartesi 08:30
  • Karadeniz alabalığının ıslah edilerek daha hızlı büyümesi hedefleniyor25 Mart 2022 Cuma 15:01
  • Çiftçilerin eğitileceği Tarım Kampüsü ile tarım ve hayvancılık verimli yapılacak25 Mart 2022 Cuma 13:58
  • Brent petrolün varil fiyatı 119,44 dolar25 Mart 2022 Cuma 11:52
  • Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?25 Mart 2022 Cuma 09:37
  • Altın enflasyon endişeleriyle yükseldi25 Mart 2022 Cuma 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti