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Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 2021'in 4. çeyreğinde yıllık yüzde 4,2 arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 4,2 yükseldi.
Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi 2021'in 4. çeyreğinde yıllık yüzde 4,2 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021'in 4'üncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu dönemde 2020'nin 4'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 4,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi de geçen yılın 4'üncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.

Geçen yılın son çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 2,2, çeyreklik bazda yüzde 3,5 artış gösterdi.

Yıllık en fazla artış ara malı üretiminde
Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 5,6 ile ara malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde, 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 7,8 ile dayanıklı tüketim malı üretiminde oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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